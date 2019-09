Bolick sumablay sa “we will win tonight”

ILANG oras bago hinarap ang Tunisia Biyernes ng gabi, may madiing prediksiyon si Robert Bolick.

Nag-tweet ang PBA rookie: “We will win tonight.”

Sablay.

Pagkatapos ng 40 minuto ng bakbakan, natapos ang laro na nakabalagbag sa scoreboard sa Wukesong Sports Arena: Tunisia 86, Gilas Pilipinas 67.

Talo ang Pilipinas sa unang match sa 17-32 classification phase ng FIBA World Cup.

Dahan-dahan nang naglalaho ang tsansa ng Gilas na humabol sa 2020 Tokyo Olympics via best Asian team route sa World Cup.

May isa pang laro ang Filipinos mamaya kontra Asian rival Iran na naghahabol din sa Tokyo.

Tinalo ng Iranians ang Angola 71-62 sa isa pang laro sa Group N.

Nagkasya lang si Bolick sa 5 points mula 2 of 4 shooting, may 2 assists at isang rebound.

Nakapag-tweet pa siya pagkatapos: “God is our strength in times of trouble so don’t be anxious not worried. God will provide a way. Good night.”

Nagsumite ng 24 points, 11 rebounds si Andray Blatche, pero wala nang ibang player ni coach Yeng Guiao ang naka-double figures.

May 8 points si Troy Rosario, 7 points at 3 rebounds kay Mark Barroca at 6 at 5 kay June Mar Fajardo.

Lima ang umiskor ng 10 pataas sa Tunisia sa pangunguna ng 16 ni Omar Abada, may 12 points at 12 rebounds si Salah Medjri. (VE)