Bolick: Mas pogi ako kay Tyler

WALANG gatol na sinabi ni NorthPort Batang Pier star guard Robert Bolick na mas magandang lalaki siya kay Miami Heat rookie Tyler Herro.

Bayani sa Game 4 win ng Heat si Herro nang kumana ng 17 sa kanyang career-high 37 points sa fourth canto para giyahan ang Miami sa 112-109 victory upang ibigay ang 3-1 series lead kontra Boston Celtics kahapon sa kanilang Eastern Conference finals.

Matapos ang laban, nag-tweet ang kakampi ni Bolick na si Solomon Mercado ng “this is you @BabesBolick y’all got the same swag and game! He just doesn’t have the stache.”

Sumagot naman agad si Bolick ng “he needs the stacheee ASAP bro!!!#KILLER.”

Dinagdagan pa ito ni Bolick ng “maganda talaga, sobra. [Si] Herro, isa na siya sa tinitignan ko, smooth laro grabe.”

“Mas pogi ako syempre, wala siyang stache eh,” pabirong wika ng former San Sebastian star. (Abante Sports)