Bold star minura sa ASEAN lane

Katakot-takot na mura at pang-aalipusta sa kanyang pagkatao ang inabot ng da­ting beauty queen na naging bold star na si Maria Isabel Lopez mula sa netizens dahil sa viral video nito sa Instagram na ipinagmalaki pang ipinasok ang sasakyan niya sa ASEAN lane habang nagdurusa naman sa matinding trapik ang ibang motorista sa kahabaan ng Epifanio delos Santos Avenue o EDSA.

“Driving with hazards “on” at the #aseanlane ?? I removed the divider cones !! Acted like an official delegate Then all the other motorists behind me followed! If you can’t beat ‘em, join them!” ayon sa post ni Lopez sa kanyang IG kung saan may selfie pa siya habang nagmamaneho ng sasakyan.

Naglagay pa si Lopez ng mga hashtag na #no­sticker, #leadership, #belikemaria at #pasaway.

Hindi nagustuhan ng mga netizen ang ginawa ni Lopez at binatikos nila ito sa kanyang IG. Mayroong nagmumura sa kanya habang ang iba ay kung ano-ano pa ang pinagsasabi laban sa pagkatao ni Lopez.

Nakarating na sa kaalaman ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang insidente at irerekomenda ‘di umano ng dalawang ahensya ang pagkansela sa driver’s license ni Lopez dahil sa iligal na pagpasok nito sa ASEAN lane.

Nabatid na iimbestigahan din ng organizing committee ng ASEAN ang ginawa ni Lopez.

“The law must be applied to everyone, whether­ you are an ordinary Filipino or a public like Ms. Lopez,” sabi ni Emmanuel Miro, chairman ng ASEAN Technical Working Group on Traffic Management.

Nanalo si Lopez bilang Binibining Pilipinas Universe noong 1982 at na­ging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe 1982 pa­geant sa Lima, Peru.

Pinasok ni Lopez ang showbiz at nakilala siya sa mga bold film na nauso noong 1980s sa lokal na industriya ng pelikula.

Kabilang sa mga pelikulang nagpakita si Lopez ng maseselang parte ng kanyang katawan ay ang Silip: Daughters of Eve ni Direk Elwood Perez, Isla ni Direk Celso Ad Castillo, Hubo sa Dilim, Mga Nakaw Na Sandali at Dingding Lang ang Pagitan.





Nagwagi siya sa Gol­den Screen Award bilang Best Supporting Actress sa pelikulang ‘Kinatay’ noong 2009 ni Direk Brillante Mendoza.

Rumampa rin siya sa red carpet ng Cannes International Film Festival sa France para sa award-winning film ni Mendoza.

Nag-line producer din siya ng pelikulang Tulak noong 2009 at HIV: Si Heidi, Si Ivy at si V noong 2010.

Noong 2012 ay nagwagi ulit bilang Best Actress sa Cinema One Originals.

Graduate si Lopez ng Fine Arts sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City at na­ging miyembro ng National Commission for Culture and Arts (NCCA) at kalihim ng Committee on Visual Arts noong 2011-2013. ()