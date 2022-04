‘Bold! Sexy! Daring!’ Lianne palaban sa lampungan kay Zoren

Bold! Sexy! Daring!

Yes, palaban nga ang bagong sexy star ng GMA-7, si Lianne Valentin.

Aba, ang dating child star, heto at pumayag na ngang maging ‘kabit’ ni Zoren Legaspi.

At dahil bold, sexy, daring nga ang seryeng ‘Apoy sa Langit’, asahan na agad ang matitinding lampungan kina Lianne, Zoren.

Gaganap si Maricel Laxa bilang si Gemma Hidalo, ang biyudang jewelry designer, at anak naman niya si Lianne. Pero, nakakaloka nga na ang anak niya pala ang magiging kaagaw niya sa pagmamahal ni Zoren.

Si Lianne ay si Stella Fernandez, a bold and beautiful young woman, na mai-inlove kay Cesar.

“I’m super happy noong nalaman ko na nakuha ko ‘yung role ni Stella. It’s very challenging and new for me. I just know na it’s sexy, daring, and mature role pero mas na-realize ko habang tumatagal na ‘yung role ni Stella, there’s more to it dahil maraming shift and emotions…

“And personally ‘yung pagiging sexy and daring, nahihirapan ako diyan pero sinet ko lang ‘yung mind ko na I’m gonna commit, ako si Stella, I’m gonna do Stella and Stella is my role, sa akin lang siya wala nang iba and it pulled off naman and sobrang iba ‘yung makikita ninyong Lianne dito,” sabi niya.

At siyempre, si Zoren nga si Cesar Monastreal, ang pag-aagawan nina Maricel, Lianne.

“You know this project, hindi siya biro. If you’re working with Direk Laurice, you got to be a thinking actor and that’s the only way you’re going to appreciate her…It’s really a special role for me that’s why I’m excited to work everyday dahil gustung-gusto ko ‘yung character ni Cesar,” sabi ni Zoren.

Kasama rin sa ‘Apoy sa Langit’ sina Mikee Quintos, Mariz Ricketts, Carlos Siguion-Reyna, Dave Bornea, Coleen Paz, Celine Fajardo, Patricia Ismael, Mio Maranan. At sa direksiyon ni Laurice Guillen.

Mapapanood na ang ‘Apoy sa Langit’ simula May 2, after Eat Bulaga. (Dondon Sermino)