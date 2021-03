Bold actor ang peg: Gerald bet luhuran ng mga beki

Patuloy na kumakalat sa social media ang bagong teaser video ng inaabangang Kapamilya teleserye na “Init sa Magdamag,” kung saan naka-underwear lang si Gerald Anderson.

Sa nasabing eksena, makikitang tinutukso ng karakter niyang si Tupe ang katambal niyang si Rita, na ginagampanan naman ni Yam Concepcion, nang maghubad siya sa harapan nito hanggang sa naka-brief na lamang siya dahil daw naiitin siya sa kwarto.

Halos itapat pa ni Gerald ang puting underwear niya sa pagmumukha ni Yam, na para namang naiinis at nalilito kung ano ang nararamdaman niya para sa lalaki.

Sa loob lang ng lagpas isang araw ay humakot na agad ng 7million views sa Facebook at usap-usapan sa online ang brief ng aktor na tila ikinauhaw ng netizen.

Ayon sa mga Facebook comment ng mga beki, “HAHAHAHHA grabe ka Gerald, aba ay kahit wala akong kasalanan sayo araw araw kita luluhuran.” Tweet naman ng ibang netizen, “Who doesn’t love seeing a celebrity in his whiteish underwear? Gerald Anderson may have a reputation but we still love him here!”

Wala ring kawala sa mga comment ng mga netizen si Julia Barretto, ang controversial girlfriend ni Gerald in real life. Hirit pa ni @buttercupbabyme sa tweet niya, “Grabe yung teaser ng Init Sa Magdamag. Di mo masisisi si Julia ba’t na inlove eh.”

Dahil sa eksenang `yon, nag-iba ang tingin ng mga fan kay Gerald. Bigla raw naging bold actor ang dating o peg niya, ha!

Makakasama din nila sa programa ang aktor na si JM de Guzman na gaganap naman bilang Peterson. Matalbugan din kaya ni JM ang pa-brief ni Gerald sa serye?

Mapapanood ang “Init sa Magdamag” ngayong Abril 19 na sa TV sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, Jeepney TV, at TV5, at online naman sa iWantTFC pati na sa WeTV at iflix. (Dondon Sermino)