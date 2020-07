Bol Bol peyborit sa ‘Bubble’

MAY bagong ‘star’ ang National Basketball Association.

Agad na nahumaling ang mga fan kay Denver Nuggets rookie 7’2 center Bol Manute Bol.

Mismong ang mapanuri na Bleacher Report ang nakapuna sa mahusay na paglalaro ng American Sudanese kung saan nagpost ito sa account na “@bolbol becoming one of the more entertaining players in the league.”

Si Bol ay nagtala ng 15 puntos, tigatlong rebounds at assists kasama pa ang dalawang blocks, at isang steal sa 36 minutong paglalaro nitong Sabado sa 119-104 pagkatalo sa scrimmage ng Nuggets kontra sa Pelicans. (Lito Oredo)