Bokya sa kotong, trak sinunog ng NPA

SINUNOG ng rebeldeng New People’s Army (NPA) ang P1.7 million na halaga ng hauling truck sa Cortes, Surigao del Sur nitong Miyerkules.

Ito ang sinabi ni Surigao del Sur Police Provincial Office Director Col. James Goforth.

Ginawa umano ang panununog dahil sa hindi makakotong, kaya ang trak ang sinunog sa Palo 8, Barangay Matho.

“The owner of the truck is a buyer of falcata trees. He refused to give in to the extortion demands of the rebels,” sinabi nito.

Pag-aari ang truck ni Emmanuel Suarez, isang businessman, ng Purok 6, Barangay Mabahin.

Papunta ng Palo 8 ang truck nang harangin ng mga rebelde. Sinabi nito sa driver na susunugin nila ito dahil hindi nagbigay ng pera ang businessman.

Binuhusan din ng asin at asukal ang oil tank. (Kiko Cueto)