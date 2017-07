Bokalista ng bandang Linkin’ Park nagpakamatay

Nagluluksa ngayon ang industriya ng musika dahil sa umano’y pagpapakamatay ng vocalist ng rock band na Linkin’ Park na si Chester Bennington.

Nagpahayag ng lungkot at pagkagulat sa Twitter ang ka-banda ni Bennington na si Mike Shinoda:“Shocked and heartbroken, but it’s true. An official statement will come out as soon as we have one.”

Nagdadalamhati rin sa kanyang shout sa Instagram ang sikat na singer na si Rihanna.

Tinawag ni Rihanna si Bennington na pinakamagaling na rock singer na kanyang napakinggan sa music industry.

Nagparating din ng pakikidalamhati ang rapper na si Stromzy, celebrities na sina Dwayne ‘The Rock’ Johnson, host na si Jimmy Kimmel, One Republic, You Me at Six, Imagine Dragons, Joe Sugg at narami pang iba.

Naulila ni Bennington ang anim nitong anak sa dalawang asawa.

Huling inilabas na album ng Linkin’ Park nitong Mayo ang “One More Light” kung saan magdaraos sana ng tour ang banda sa Boston ngayong buwan.