Bojan, Croats tinibag Britain

NAGSABWATAN sina Bojan Bogdanovic ng Utah Jazz, Ivica Zubac at Dario Saric ng Phoenix Suns para ihatid ang Croatia sa 86-65 win kontra Great Britain sa EuroBasket 2022 nitong Sabado.

Tumistis ng tig-15 points ang tatlong National Basketball Association veteran para ihatid ang Croatians sa unang panalo sa torneo matapos ang 89-85 loss sa Greece.

Maagang nag-init si Saric, dalawang 3s, isang block at 2 assists agad ang nilista sa first quarter.

Tumapos ang Phoenix big ng 3 for 6 mula long range, may sahog pang 8 rebounds at 5 assists sa 27 minutes.

Dalawa sa feeds ni Saric ay isinubo kay Bogdanovic.

“Dario needed a game like this,” ani Croatia coach Damir Mulaomerovic. “When he scored first couple shots, he became Dario again.” (Vladi Eduarte)