Bohol ubos na budget, gov kabadong lumala nakawan

HINILING ni Bohol Gov. Arthur Yap sa pamahalaan na magbukas ng emergency credit line upang makatulong sa muling pagbangon ng mga lalawigan na lubhang nasalanta ng bagyong ‘Odette’.

Ito ang hirit ni Yap sa panayam ng ANC, dahil nagastos na umano ng lalawigan ang huling P30 milyon sa kanilang budget.

“Kung alam naming LGUs how much we’re going to get, since DOF controls DBP and Landbank, hindi ba puwede signalan ang DBP and Landbank na releasan kami ng emergency credit line ngayon so we can start construction efforts?” wika ni Yap.

“I can see the fear eh, everybody’s so afraid to move kasi baka ma-COA, mademanda, makasuhan dagdag pa ng gobernador.

Ayon pa kay Yap, kung hindi agad mailalabas ang kaukulang pondo para ipangtulong sa mga nasalanta ay maaaring magdulot ito ng mga mas malala pang insidente, gaya ng looting o pagnanakaw.

“If we cannot really give this assistance at this point in time, more untoward incidents may follow,” ayon pa sagobernador.

Kasabay nito ay iminungkahi ni Yap na ilipat na lamang ang pondo mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) papunta sa mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang pamamahagi ng relief goods sa mga lugar na sinalanta ng bagyo.

“Let’s just let the facts speak for themselves. We’re at Day 6,” wika ni Yap nang tanungin kung dismaya­do ba siya sa aksiyon ng gobyerno sa mga nasalanta ng bagyo.

Ayon sa gobernador, nasa 6,000 food pack pa lang ang naipapamahagi ng DSWD sa kanilang lalawigan.

At bagama’t may ipina­ngako umano ang DSWD na 17,500 food pack nga­yong linggo, ang una raw na ipinangako ng ahensiya ay 35,000 food pack.

Dahil na rin sa tagal ng relief goods, sinabi ni Yap na nagastos na nila ang huling P30 milyon sa kanilang pondo. (Mark Joven Delantar)