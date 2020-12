Bohol, magbubukas sa turista sa Disyembre 15!

Magbubukas na ang probinsya ng Bohol para sa mga turista simula Disyembre 15, ayon sa anunsyo ni Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

“Tourism comprises of 70% of the livelihood in of Bohol and we are here because we want to revive tourism, we want to restart tourism, gusto nating ibalik ‘yong trabaho,” dagdag niya.

Dinadayo ang Bohol ng turista mula sa iba’t-ibang parte ng mundo. Isa sa mga pinaka-sikat na atraksyon ang Chocolate Hills, dahil sa kakaibang hugis ng mga burol. Panglao Island, Anda Beach, Balicasag Island at Alona Beach naman ang puntahan ng mga bakasyonistang mahilig mag-swimming. Puntahan ng animal lovers ang Philippine Tarsier and Wildlife Sanctuary, kung saan makikita ang isa sa mga pinakamaliit na unggoy sa buong mundo.

Maaari na muling bisitahin ang mga sikat na tourist attraction sa Bohol ngayong Disyembre. Dahil sa COVID-19 pandemic, may ilang guidelines lang na kailangang sundin ang mga bakasyonista:

Pre-registration – Kailangang mag-pre-book ng transportasyon at akomodasyon bago pumunta sa Bohol. Maaari itong gawin sa https://tourism.bohol.gov.ph. Hindi na puwede ang mga biglaang lipad sa probinsya. Kailangang i-sumite ang kompirmasyon ng registration at sertipikasyon ng akomodasyon mula sa hotel bago payagang bumisita.

Kailangang mag-pre-book ng transportasyon at akomodasyon bago pumunta sa Bohol. Maaari itong gawin sa https://tourism.bohol.gov.ph. Hindi na puwede ang mga biglaang lipad sa probinsya. Kailangang i-sumite ang kompirmasyon ng registration at sertipikasyon ng akomodasyon mula sa hotel bago payagang bumisita. Swab test – “Must” ang RT-PCR test sa mga accredited na COVID-19 laboratory bago magpunta sa Bohol. Kailangang mag-negative sa swab test sa loob ng 72 oras bago ang flight.

“Must” ang RT-PCR test sa mga accredited na COVID-19 laboratory bago magpunta sa Bohol. Kailangang mag-negative sa swab test sa loob ng 72 oras bago ang flight. Quarantine – Sa mga turistang magbabakasyon sa loob ng 5 araw o pababa, hindi na kailangang mag quarantine. Para naman sa mga bakasyunistang planong lumagi ng 6 araw o mas matagal, kailangang ulitin ang RT-PCR test sa pang-5 araw. Habang hinihintay ang resulta, sasailalim sa quarantine ang turista. Kung positibo ang resulta ng swab test, kailangang mag-quarantine sa isang accredited isolation facility sa loob ng 14 na araw. Sagot ng turista ang gastos sa RT-PCR test at akomodasyon habang nagka-quarantine.

Sa mga turistang magbabakasyon sa loob ng 5 araw o pababa, hindi na kailangang mag quarantine. Para naman sa mga bakasyunistang planong lumagi ng 6 araw o mas matagal, kailangang ulitin ang RT-PCR test sa pang-5 araw. Habang hinihintay ang resulta, sasailalim sa quarantine ang turista. Kung positibo ang resulta ng swab test, kailangang mag-quarantine sa isang accredited isolation facility sa loob ng 14 na araw. Sagot ng turista ang gastos sa RT-PCR test at akomodasyon habang nagka-quarantine. Stopover – Pagdating sa Bohol, diretso sa hotel o resort ang mga turista. Hindi na puwedeng ang mga stopover sa daan.

– Pagdating sa Bohol, diretso sa hotel o resort ang mga turista. Hindi na puwedeng ang mga stopover sa daan. Itineraryo at transportasyon – Lahat ng aktibidad na gagawin sa labas ng resort o hotel ay kailangang dumaan sa DOT-accredited Travel Agents at Operators.

Bagamat bukas na ang Bohol sa mga turista, may “new normal” na ang lugar. Responsibilidad ng mga turistang sumunod sa health and safety protocols para masiguradong ligtas ang lahat.