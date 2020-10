Bohol bubuksan sa mga turista

Inanunsyo ng Malacañang na magbubukas na ang Bohol sa mga turista na mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa, simula sa Nobyembre 15.

Sa panayam sa radyo, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na gumagamit ng contactless technology ang lalawigan para masiguro ang ligtas na pagbiyahe dito sa kabila ng umiiral na coronavirus disease pandemic.

“Napakaganda po ng sistema dito. Pagdating bibigyan ka nila ng card. Tapos iyong card, iyon na lang iyong babarilin nila para sa contact tracing,” said Roque.

“Kung saan ka papuntang mga tourist site eh ipapasok din nila iyon, babasahin din nila iyon. So register in ka; tapos kapag lalabas ka na, register out. Wala talagang delay pagpasok ng Bohol at saka wala ng sulat-sulat, everything contactless. Impressive po, impressive,” paliwanag nito. (Prince Golez)