Body shaming is hurtful and should never be tolerated — Queen Cat

Basahin mo ito, Suparurk:

Binasag na ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang kanyang katahimikan mula sa isyu ng “body shaming” na naging usapan dahil sa paglalarawan sa kanya bilang ‘fat’ o mataba ng isang Thai beauty queen na si Coco Arayha Suparurk.

Dulot siguro ng boredom, napag-isipan ng beauty queen na makipag-chit-chat sa Twitter sa kanyang mga fan.

“Hey my loves! Currently sitting by candlelight in a blackout, so let’s chat! Tweet me your Q’s,” ani Catriona.

So, sunod-sunod namang nagbato ng iba’t ibang tanong ang mga fan sa kanilang beauty queen upang mas kilalanin pa ito.

Pero ang umagaw nga ng atensyon ng lahat ay ang tanong ng isang fan kung ano ang stand ni Catriona sa “online bullying” at “body shaming” dahil wala pa nga itong pahayag tungkol sa isyu kamakailan na sinabihan siyang mataba ng isang Thai beauty queen aspirant.

“Body shaming is hurtful and should never be tolerated. If anyone reading this too has been body shamed, I know how it feels. I’m sorry you’ve had to experience that. But know that you are more than your appearance. You are a capable, unique and worthy person. And you are never alone,” tugon ni Catriona sa naturang tanong.

Umani nga ito ng maraming retweet, like at reply mula sa kanyang mga fan.

Humanga rin ang napakaraming fan sa naging sagot ni Catriona. (Athe­na Yap)