Bodega ng Amazon, mala-impiyernong nasunog

Mala-impiyerno ang naganap na sunog sa California dahil sa laki at lawak ng apoy na gumapang sa Amazon distribution center, Biyernes ng gabi.

Di agad umubra ang rumespondeng mga bumbero sa pag-apula ng apoy na mabilis na kumalat kung saan ilang gusali pa ang bumigay sa Redlands.

Masuwerte namang walang naitalang nasawi nang mabilis na nakalikas ang mga manggagawa.

“We are glad everyone is safe, and thankful for the efforts of the local firefighters and first responders,” pahayag ni Amazon spokeswoman Lisa Levandowski.

Ang natupok na pasilidad ay pinatatakbo ng global logistics at supply chain company na Kuehne & Nagel sa pagseserbisyo sa Amazon.

Ayon sa Amazon, ginagamit ang lugar sa pagpapadala ng malalaking produkto.

Tiniyak naman ni Redlands City Manager Charles M. Duggan Jr. na walang kaugnayan ang sunog sa nagaganap ngayong malawakang protesta sa Amerika sa pagkamatay ni George Floyd.