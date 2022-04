BOC wa epek, NBI isabak vs agri smuggling

Sermon ang inabot ng Department of Justice (DOJ) mula sa House Committee on Ways and means dahil sa usad-pagong umanong kilos nito upang puksain ang talamak na agricultural smuggling sa bansa.

Sa regular meeting ng komite, dismayado si Albay Rep. Joey Sarte Salceda sa DOJ na tila natutulog umano sa pansitan matapos na hindi umano nito pakilusin ang buong puwersa ng National Bureau of Investigation (NBI) na nasa ilalim nito para mahigpit na usigin ang mga kaso kontra large scale agricultural smuggling na itinuturing na economic sabotage sa itinatadhana ng Republic Act No. 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act.

“Large scale agricultural smuggling is the single gravest sin to Philippine society today. I am disappointed in the Department of Justice that it does not use the efforts of the NBI enough,” ayon kay Salceda.

Ayon pa sa solon, bilang unang budget chairman na nagbigay ng kailangang financial requirements ng departamento noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, dismayado umano siyang hindi lubusan ginamit ang resources nito para ipursigi ang mga kaso.

Naniniwala ang solon na hindi dapat na ipaubaya lamang sa Bureau of Customs (BOC) ang pagpursigi sa kaso kundi kailangan umano ang pagkilos at pakialam ng NBI sa pagpursigi ng kaso laban sa mga smuggler.

“NBI should be more involved in pursuing cases against these smugglers,” dagdag ni Salceda. (Eralyn Prado)