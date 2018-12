BOC, pinaigting ang laban kontra nakawan sa mga trak

Matapos ilunsad ang 1-Assessment, may bago na namang programa ang Bureau of Customs para maiayos ang kanilang operasyon at malaba­nan ang mga kawatan. Ito’y sa pamamagitan ng iTrack, isang sistema na gumagamit ng Global Positioning System o (GPS) technology.

Sa ilalim ng iTrack, la­lagyan ng GPS ang mga trak at container van na lumalabas ng port area para matiyak na makakarating ang mga kargamento nang maayos at ligtas sa kanilang destinasyon o sa consignee.­ Bukod sa tracking at monitoring, inaalerto din ng iTrack ang BOC kapag naiiba ng ruta ang trak o ‘di kaya’y nagkakaroon ng tampering sa mga kargamento nito. Ayon kay Customs Deputy Commissioner Jeffrey Dy na siyang namumuno sa Ma­nagement Information System and Technology Group (o MISTG) “Bukod sa mas mamomonitor na­ming maigi ang mga kargamento, agad na makakaresponde ang mga tauhan ng BOC laban sa hijacking o ‘di kaya’y pana­nabotahe sa mga contai­ner truck. Ito’y dahil sa agad na maaalerto ang BOC kapag may mga ‘unauthorized stop’, pagbago ng ruta o may nagtangkang buksan ang mga sel­yadong container.

Kumpiyansa si Dy na sa pamamagitan ng ‘iTrack system’, matutugunan ang problema sa smuggling o diversion ng mga transit cargo.