BOC nasabat P30M frozen chicken 

Tinatayang aabot sa mahigit P30 milyon ang halaga ng mga smuggled agricultural at poultry products ang nakumpiska at napigilang makapasok sa bansa ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port (MICP).

Nabatid na ang naturang shipment, na nakumpiska noong Miyerkules lamang, Hunyo 29, ay naka-consigned sa Lycan Consumer Goods Trading at nakalagay sa limang 40-footer containers.

Kaagad na isinailalim sa 100% percent examination ang naturang shipment matapos na makatanggap ang Customs Intelligence and Investigation Service-MICP (CIIS-MICP) ng “derogatory information” na naglalaman ang mga ito ng frozen chicken products.

Si Customs Deputy Commissioner for Intelligence Raniel Ramiro ang nakatanggap ng impormasyon na naging daan para sa paglalabas ng Pre-Lodgement Control Orders (PLCOs) ni District Collector Romeo Allan Rosales.

“We need to act fast if we want to catch up to these groups. My standing order is to not delay the issuance of needed documents that will allow our agents to do their jobs well,” ayon kay Customs Commissioner Rey Leonardo B. Guerrero, na kumondena sa pinakahuling smear campaign laban sa BOC.

Ang CIIS-MICP ang nangasiwa sa eksaminasyon sa shipment, na malaunan ay nakumpirmang naglalaman nga ng mga frozen peeled chicken breast, frozen skinless chicken breast, frozen skinless cut chicken, frozen peeled chicken breast, at frozen chicken skinless big breast.

Ang pagkakasabat sa shipment ay naganap sa gitna ng mga ulat na nagkakaroon ng kakapusan sa suplay ng karne ng manok sa pampublikong pamilihan at mga restaurant.

Inaasahan namang kaagad na magpapalabas si Rosales ng Warrant of Seizure and Detention (WSD) laban sa shipment, habang ang Lycan Consumer Goods Trading at broker nito ay sasampahan ng kaukulang kaso ng bureau.

“We’re thankful that Commissioner Guerrero always had our back. Doing intelligence is not easy because you need to go through and verify information, but we always have his full support,” ani Ramiro.

Anang BOC, ang naturang pinakahuling operasyon ay bahagi ng kanilang tuluy-tuloy na operasyon laban sa agricultural smuggling, kahit bago pa man isinumite ang report kay dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III kung saan pinapangalanan ang mga matataas na opisyal ng Customs bilang mga protektor ng agricultural smugglers.

Una nang binatikos ng isang opisyal ng BOC, na tumangging magpakilala, ang timing ng naturang ulat at ikinalungkot kung paano sinusubukang pabagsakin ng ilang grupo ang ahensiya, gayung matagumpay nitong napaganda ang imahe ng BOC, sa ilalim ng pamumuno ni Guerrero.

Tinawag pa ng naturang opisyal ang report bilang “demolition job” laban sa commissioner, na napakarami aniyang accomplishments at innovations na nagawa at nagresulta sa episyenteng koleksiyon ng revenue at trade facilitation, na may kaakibat na mas istrikto pa ring border protection.

Sa ilalim ng pamumuno ni Guerrero, nabatid na nalampasan rin ng bureau ang kanilang mga revenue collection targets at napanatili ang mga operasyon na nagresulta sa pagkakakumpiska ng iba’t ibang commodities gaya ng mga gamot at smuggled agricultural products noong nakaraang taon, na umabot sa record high na P28 bilyon.

Naniniwala rin ang mga opisyal at mga tauhan ng BOC na ang naturang listahan ay walang basehan lalo na at itinanggi na ito mismo ng National Intelligence Coordinating Agency.