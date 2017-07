BOC nasa ‘hot water’ dahil sa lumusot na P6.4B shabu

Tiniyak ni House committee on Dangerous Drugs chairman Robert Ace Barbers na maraming ulo ang gugulong sa Bureau of Custom (BOC) matapos makapasok sa bansa ang P6.4 bilyong halaga ng shabu na dumaan sa greenlane.

Ayon kay Barbers, hindi siya naniniwalang walang kasabwat sa BOC ang sindikatong nasa likod ng kontrabando at maliwanag na malaking sampal ito sa anti-illegal drug campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Definitely we will (magpapagulong ng ulo sa BOC).. If the evidence and testimonies will be material for us to or for the committee to recommend the possible prosecution against these people eh we will do so in our committee report,” ani Barbers.

Mismong ang Kongreso umano ang magrerekomenda kay Pangulong Duterte ng mga opisyales ng BOC na sisibakin sa pwesto kapag makahanap sila ng sapat na ebidensya.

Nang tanungin kung aabot kay Customs Commissioner Nicanor Faeldon ang posibleng masagasaan sa sibakan, sinabi ni Barbers na — “….Lahat po yan, lahat po yan under the chain of command.”

Sa araw ng Martes, Agosto 2, magsasagawa ang komite ni Barbers ng imbestigasyon ukol dito, para alamin kung sinu-sino ang kasabwat ng sindikato sa BOC kaya mabilis na nakapasok ang kontrabando sa Pilipinas.

Nadiskubre ang P6.4B na shabu shipment sa pamamagitan ng timbre ng China kaya nakumpiska ito sa isang bodega sa Valenzuela City noong Mayo 26.

“Tutukuyin natin, unang una, kung sino yong shipper o yong importer nitong drogang ito. Pangalawa, sino yong recipient dito. Ika nga, sino yong tumanggap, sino yong nagpalabas, sino yong nagproseso ng mga papeles n’yan palabas ng customs. Dahil hindi tayo maniniwalang walang involvement o hindi sangkot yang mga yan,” giit ng kongresista.