BOC nabisto pagpuslit ng P6M puting sibuyas

Umaabot sa P6 milyon halaga ng mga misdeclared fresh white onions ang nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) at napigilang makapasok sa bansa, bilang bahagi ng kanilang anti-smuggling efforts.

Nabatid na ang naturang kontrabando ay naka-consigned sa Silverpop Dry Goods Trading at nakumpiska sa International Container Port (MICP) noong Hunyo 28 lamang.

Ayon kay Customs Commissioner Rey Leonardo B. Guerrero, na nagsalita laban sa mga pagtatangkang dungisan ang reputasyon ng ahensiya at ng mga opisyal nito, ang naturang operasyon ay patunay ng pagsusumikap at sakripisyo ng BOC na tuparin ang kanilang commitment na protektahan ang mga borders ng Pilipinas.

“We are confident of the kind of work that we do, especially when it comes to stopping the smuggling of agricultural products. We take it very seriously. That is why we take an exception to allegations that the agency is doing less than a stellar performance in ending agricultural smuggling,” ani Guerrero.

Naisagawa rin ang operasyon sa kasagsagan ng mga alegasyon ng ilang grupo na ang mga opisyal ng Customs ay naging protektor na ng mga smugglers ng agricultural products.

Kinondena naman ng mga Customs insiders ang ulat na isinumite kay Senate President Vicente “Tito” Sotto III kung saan pinangalanan ang mga high-ranking Customs officials bilang protector ng agricultural smugglers.

Ikinalungkot rin nila ang pagtatangka ng ilan na hilahin pababa ang ahensiya, gayung sa ilalim ng pamumuno ni Guerrero ay matagumpay itong nakaahon mula sa dating pangit na imahe nito.

Ayon naman kay Customs Deputy Commissioner for Intelligence Raniel Ramiro, naalerto ang kanilang tanggapan matapos na makatanggap ng “derogatory information” na ang mga shipments mula sa naturang consignee ay naglalaman ng mga agricultural products at misdeclared at undeclared items.

“We continue to man our borders against illegal shipments of agricultural products. This is a continuous effort and we will not rest until we put an end to these attempts of running through our importation laws,” ani Ramiro.

Tiniyak naman ng Customs examiners at ng iba pang kinatawan ang 100% eksaminasyon ng shipment ng tatlong 40-foot containers na natuklasang naglalaman ng mga sariwang puting sibuyas, sa kabila nang ito ay idineklarang naglalaman ng mga steamed buns mula sa China.

Matapos na matukoy ang presensiya ng mga smuggled agricultural products, kaagad na humiling ang Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) sa MICP para sa agarang paglalabas ng Alert order/Pre-Lodgement Control Orders (PLCOs).

Inisyu ni MICP District Collector Romeo Allan Rosales ang PLCOs noong Martes at inaasahang kaagad rin siyang maglalabas ng Warrant of Seizure and Detention (WSD) laban sa consignee.

Inaasahang kaagad ring sasampahan ng smuggling cases at iba pang kaukulang legal cases ang isasampa laban sa consignee dahil sa paglabag sa importation laws and regulations.