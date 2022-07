BOC inaprub malalimang imbestigasyon sa smuggling

Sang-ayon si Bureau of Customs (BOC) Commissioner Rey Leonardo Guerrero sa hirit na ‘deeper smuggling probe’ ni Sen. Imee Marcos sa paniwalang makatutulong ito upang malinis ang kanyang pangalan at 4 na ibang opisyal ng ahensiya na idinawit sa smuggling sa ulat ng ika-18 Kongreso noong isang buwan.

“We welcome the proposal of Sen. Imee Marcos for a ‘deeper probe’ of agricultural smuggling. May I note that since I was appointed Customs Commissioner in 2018, the Bureau of Customs has always actively participated in any and all hearings conducted by both Houses of Congress, as the congressional records would show,” ani Guerrero sa panayam ng media, kamakalawa.

Ang pahayag ni Guerrero ay kasunod ng pahayag ni Sen. Marcos, chairman ng Senate Committee on Economic Affairs na kailangan ang mas malalim na imbestigasyon sa isyu dahil sa naging pagkuwestyon sa Senate Committee Report 649 nakaraang buwan, partikular ang pangalan ng 22 indibidwal na umano’y mga nagpapalusot ng mga ‘agri product’ at kanilang umano’y mga “protektor” sa gobyerno.

Una na ring kinuwestyon ni Guerrero ang listahan ng Senado matapos itanggi sa kanya ng Sandatahang Lakas, Philippine National Police (PNP), National Intelligence Coordinating Agency (NICA) at National Bureau of Investigation (NBI) na sa kanila galing ang listahan ng Senado.

Aniya pa, mas mainam na maglabas na lang ng ebidensiya ang kanilang mga kritiko at sampahan sila ng kaso sa korte upang maipagtanggol nila ang kanilang sarili, sa halip na batikusin sila sa court of public opinion.

Iginiit pa ni Guerrero na napakarami na nilang nagawang reporma sapol nang maitalaga noong 2018 at dahilan upang makapagtala ang BOC ng mga ‘historic accomplishment’ ay hindi masyadong nabigyan ng pagpapahalaga.

Tiniyak din ni Guerrero na makaaasa ang Senado sa kanilang patuloy na pagdalo sa anumang ipatatawag na pagdinig.