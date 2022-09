BOC boss inabsuwelto 6 tauhan sa asukal smuggling

Muling ibinalik sa mga dating posisyon ang anim na mga opisyal ng Bureau of Customs (BOC) sa Subic port matapos na mapawalang-sala sa inaakusang sugar smuggling.

Ayon kay BOC acting Commissioner Yogi Filemon Ruiz, nitong Huwebes ay inatasan niya ang anim na opisyal na bumalik na sa kanilang mga puwesto matapos na mapawalang-sala sa isinagawang imbestigasyon ng ahensya sa alegasyong pagpapadala ng humigit-kumulang 7,000 metriko tonelada ng refined sugar mula sa Thailand.

“Results of the investigation conducted by the Internal Inquiry and Prosecution Division of the Customs Intelligence and Investigation Service showed that there was no negligence on the part of the BOC-Port of Subic personnel in the discharge of their duties,” pahayag ni Ruiz.

Ang anim na opisyal na pinababalik sa kanilng puwesto ay sina Maritess Theodossis Martin, district collector; Maita Sering Acevedo, deputy collector for assessment; Giovanni Ferdinand Aguillon Leynes, deputy collector for operations; Belinda Fernando Lim, chief of assessment division; Vincent Mark Solamin Malasmas, enforcement security service commander at Justice Roman Silvoza Geli, Customs intelligence and investigation service supervisor.

Sila ay pansamantalang inilipat sa ibang tanggapan ng BOC noong nakaraang linggo na kanilang standard procedure habang isinasagawa ang imbestigasyon ng ahensya.

Sinabi ng BOC na walang nakitang iregularidad sa isinagawang shipment ng asukal na nagkakahalaga ng P45 milyon sa Thaialand noong Agosto 18.

Napatunayan umanong authentic ang mga clearance mula sa Sugar Regulatory Administration (SRA) para sa mga kargamento at hindi recycle, gaya ng una itong iniulat pagkatapos ng inisyal na imbestigasyon. (Dolly Cabreza)