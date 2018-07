Blue Blade/RJM Super Big Event 7-Stag itinakda

Ang isla ng Cebu ay patuloy na itinataas ang lebel ng labanan ng mga tinale sa pagdami ng mga malalaki at mararangyang cock at stag derby sa nasabing rehiyon, lalo na sa Gallera de Mandaue sa Mandaue City.

Si Thunderbird Power Feeds corporate endorser Engr. Sonny Lagon at ang kanyang matalik na kaibigan na si RJ Mea ng lalawigan ng Quezon ay magtutulong upang maihatid ang ambisyosong Blue Blade/RJM Super Big Event 7-Stag Derby sa Oktubre 21 sa Gallera de Mandaue na may entry fee na P220,000 at minimum bet na P55,000.

Maaring ipasok ang mga batang tinale na na-wingband ng Federation of International Gamefowl Breders Associations (FIGBA) para sa 2018 Bakbakan o ng Pambansang Federation ng Gamefowl Breeders (Digmaan), Inc. (PFGB-Digmaan) para sa 2018 Digmaan.

Tatanggapin ang mga manok na may timbang mula 1.700 kilograms hanggang 2.100 kilograms.

Sa pagtataguyod ng Thunderbird Platinum – sa paluan ‘di mauunahan at Thunderbird Bexan XP, ang Blue Blade / RJM Super Big Event 7-Stag Derby ay ipiprinsinta ang mga pinakamahuhusay at pinasikat na mga mananabong at breeders sa buong bansa.