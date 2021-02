Blazers binugbog ni Giannis, Bucks

MAAGANG nag-init ang Milwaukee Bucks para ilampaso ang Trail Blazers 134-106 Lunes ng gabi sa Portland.

Sa first quarter lang, 18 of 26 mula sa field at 8 for 10 sa 3-pointers ang Bucks para magpundar ng 46-36 lead na pinabuka pa sa 39 sa kaagahan ng fourth.

Umiskor ng 22 si Jrue Holiday, may 21 si Bobby Portis sa Bucks. Hindi na kinailangang kumayod nang todo ang dalawang stars ng Milwaukee na sina Giannis Antetokounmpo at Khris Middleton.

Nagtistis pa rin si Antetokounmpo ng 18 points sa 26 minutes, may 17 markers at 9 assists si Middleton.

Mula sa labas ng arc, nahulog ang 21 sa 42 bitaw ng Bucks.

Tumira ng 10 of 14 si Holiday na sinahugan ng 7 rebounds at 6 assists, 9 of 13 sa field si Portis at kumalawit ng 8 boards.

Halos triplehin ni Nassir Little ang career-high niyang 12 sa kinamadang 30 points para pamunuan ang Blazers. Naka-17 points at 7 assists si Damian Lillard.

Malayo na ang Bucks 79-56 sa halftime mula sa 14 for 22 shooting sa 3s. (VE)