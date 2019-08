Blatche, Team PH biyahe nang China

BIYAHENG Foshan, China na ngayong Huwebes­ ang Gilas ­Pilipinas, dalawang araw bago umpisahan ang kampanya sa 2019 FIBA World Cup.

Bitbit ni coach Yeng Guiao ang kanyang ­final 12 na papaypay sa misyon ng Nationals na higitan ang one win noong 2014 edition ng torneo sa Spain.

Toka ng Filipinos sa group stage ang Italy (Aug. 31), Serbia (Sept. 2) at Angola (Sept. 4).

Ang bandera ng Pilipinas ay dadalhin nina Japeth Aguilar, Raymond Almazan, Mark Barroca, Andray Blatche, Robert Bolick, June Mar Fajardo, Paul Lee, Gabe Norwood, CJ Perez, RR Pogoy, Kiefer Ravena at Troy Rosario.

Suporta ng samba­yanang Filipino ang ­hiling ng Nationals.

“The only message from the Gilas team is, support us with your thoughts, with your prayers,” ani Guiao.

Sa unang limang araw, at least, ng ­two-week tournament ay sa social media at TV muna ­susubaybayan ng mga maiiwan sa Pilipinas­ ang kampanya ng Gilas.

“If you cannot be in China, you ­cannot shout, you cannot yell, you cannot clap, the best thing you can do is ipagdasal n’yo kami. Suportahan n’yo kami with your loving thoughts, with your good thoughts and with your prayers.”

Iisa ang sigaw ng sambayanan: Laban Pilipinas!

Good luck! (Vladi Eduarte)