Blatche, Fajardo babakuran ang paint

NA-SCRATCH si Raymond Almazan, pasok si Thirdy Ravena sa final 12 ni coach Yeng Guiao na isasagupa sa Qatar sa unang laro ng final window ng 2019 FIBA World Cup Asian Qualifiers.

Sa praktis noong Linggo ay bumalik ang ankle sprain ni Almazan kaya naging kuwestiyonable ang lagay.

Bubuo sa frontline ng Team Pilipinas sina Troy Rosario, Poy Erram at Japeth Aguilar.

Sina naturalized Andray Blatche at June Mar Fajardo ang magsasalitan sa paint.

Kukumpleto sa final lineup sina Jayson Castro, Mark Barroca, Marcio Lassiter, Paul Lee, Gabe Norwood, Scottie Thompson at si Ravena.

Balik sa national team si Barroca, 32, dating miyembro ng orihinal na Gilas Pilipinas squad noong 2009 pero hindi na naglaro sapul noong 2011.

Martes ng gabi kinumpirma ng Samahang Basketbol ng Pilipinas ang final 12.

Mamayang alas-12:00 ng hatinggabi sasagupin ng Nationals ang Qatar sa Al-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall sa Doha.

Kinabukasan ay biyaheng Astana ang Filipinos para harapin naman ang Kazakhstan sa Feb. 24.

Must-win ang Nationals sa dalawang laro para humabol sa World Cup sa China sa August.

Sa 5-5 baraha, nasa fourth place ng Group F ang Pilipinas sa likod ng Australia (9-1), Iran (7-3) at Japan (6-4). Top 3 ng bawat grupo at ang best fourth-placed team ng groups E at F ang bibiyahe sa World Cup.