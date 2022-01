Blatche, Douthit puwede sa PBA

KUNG si Philipine Basketball Association Board chairman Ricky Vargas ang tatanungin, balang araw ay gusto niyang makita ang mga naturalized player na naglalaro sa liga.

Kelan lang, nagparamdam sa social media sina Andray Blatche at Marcus Douthit na gusto nilang makapaglaro sa unang Asia’s play-for-pay hoop.

“I wanna come play,” reply ni Blatche sa isang tweet ng liga noong Dec. 25, sa laro ng TNT at Rain or Shine.

Sumunod si Douthit, nagtatanong kung kailan sila makakapaglaro.

Malaking papel ang ginampanan nina Douthit at Blatche sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa maraming FIBA (International Basketball Federation) competition.

“Our naturalized players who have served the country should at least be given a chance to play with us,” git ni Vargas sa Power & Play ni Noli Eala sa Radyo5 nitong Sabado.

Kung naturalized, dapat maglaro bilang local?

Pero pindi ganu’n ang patakaran ng liga.

Puwede sila pero bilang import.

Si Douthit, nakapaglaro na sa PBA pero bilang import ng Air21 noong 2012 Commissioner’s Cup at sa Blackwater noong 2015.

Tanong din ni Vargas:

“If they can play in the national team, why can’t they play in the PBA?”

Pero inamin niyang ngayon ay sarado pa ang pinto sa naturalized players bilang locals. (Vladi Eduarte)