Blackwater sandal kina Belo, Trollano

Sa huling bilang, sina Mac Belo, Don Trollano, Ed Daquioag, Mike Tolomia, Roi Sumang, Maurice Shaw, Richard Escoto at Paul Desiderio ang mga naiwan sa Blackwater lineup.

Ang iba, napaso ang kontrata at hindi pa nabibigyan ng bago.

Dalawang panalo lang ang nilista ng Elite sa PBA Philippine Cup sa Pampanga bubble at tumapos sa 10th place.

Dahil kulang ang players, hindi pa masiguro ni coach Nash Racela kung ano’ng klaseng practice ang gagawin nila. Naka-schedule na magsimula ang ensayo sa susunod na linggo.

“Hindi pa namin alam kung ano’ng klaseng practice ang i-a-allow, kung small groups o 5-on-5,” lahad ni Racela. “Kung ‘yung huli papayagan na, we cannot do that dahil nga kulang pa kami sa players.”

Kung walang mapi-pik-ap sa free agency, hindi mabubuo ang team hanggang matapos ang PBA Draft sa March 14.

Umaasa si Racela na malalim ang draft, dahil walang pick ang Blackwater sa first round – sa second na sila, 13th at 14th ang pinakamataas.

“Lahat naman in anticipation sa draft,” dagdag ng coach. “Sa amin lang kasi, medyo malayo kami kasi wala kaming first round. Earliest namin would be the 13th pick. (VE)