Blackwater lunod kay Pinto, Meralco

Mga laro ngayon: (Araneta Coliseum)

3:00pm — TNT vs Alaska

6:00pm — Ginebra vs NorthPort

IPINADAMA ni John Nards Pinto na hindi nagkamali ang Meralco Bolts sa pagkuha dito sa trade matapos na itulak ang koponan sa 98-77 panalo kontra Blackwater Bosing sa eliminasyon ng import-reinforced 2021 PBA Covernors Cup sa Araneta Coliseum.

Nagtala si Pinto ng 18 puntos kasama ang 7 assist at 2 steals upang tulungan ang Bolts sa unang panalo sa una nitong laro.

“Iniemphasized lagi ni coacn Norman na create ako ng chance para sa kakampi ko, I just put my best and ibinibigay ko lang ang lahat ng makakaya ko,” sabi ni Pinto.

Optimistiko din si Meralco Botls coach Norman Black sa import nito na si Tony Bishop.

“It is a good start for us, something we can build on,” sabi ni Black.

“I am happy with my import, the way he play. He is just two weeks here and we have yet to really know his game. But he is really an all aournd import,” sabi pa nito. (Lito Oredo)