Blackwater Elite asar talo sa PBA

PARANG bulkan na sumabog sa galit si PBA team owner Dioceldo Sy ng Blackwater Elite.

Miyerkoles ng gabi ay nagmarakulyo ito sa FB post nang sabihing ibebenta na ang kanyang koponan sa halagang P150 milyon matapos bantaan ng PBA at ng Games and Amusements Board (GAB) na paparusahan sila dahil sa umano’y paglabag sa health protocol nang ianunsiyo niyang nagpraktis na ang dalawa niyang player.

“Well, number one, I was excited about the reopening of the PBA. It came out in the interview last Monday that I said we will be starting practices with IATF protocol. Actually, nung Sabado, there were two players from my team shooting around. Siguro sa excitement ko, we were announcing that we will be practicing in groups. Yung dalawang nag-shooshoot nasabihan ko nag-prapractice. E actually hindi naman siya practice because I had a meeting with my Coach [Nash Racela]. At that time, the two players were just shooting around with a ball boy,” post ni Sy.

“Tapos bigla na kong tinitira na may violations na ko sa IATF at si GAB, si Baham Mitra nakisawsaw. Mayroon ba kayong ebidensya na may violation ako? Then they want me to sanction after a non-issue. Kung ganun lang, e di bebenta ko na lang yung franchise habang may bibili.”

Bilang tugon, sinabi ni PBA Commissioner Willie Marcial na pag-uusapan ng Board ang deklarasyon ni Sy.

“No comment muna ako. Masalimuot ang pangyayaring ito. Pag-uusapan muna namin ang lahat kasi may proseso tayong sinusunod sa liga,” sabi ni Marcial.

“Sinabi na niya (Sy) openly sa public, so kailangan na ipaalam ito sa bumubuo sa liga.” (Lito Oredo)