Blackout sa quake zone matatagalan

Hindi pa rin umano sigurado kung kailan maibabalik ng Department of Energy (DOE) ang suplay ng kuryente sa mga lugar sa Visayas region na naapektuhan ng lindol.

Pero tiniyak naman ng DOE na ginagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya para agad masolusyunan ang nasabing problema.

Sa ngayon apektado pa rin ng power interruption ang mga lalawigan ng Leyte, Samar, Bohol, Panay Island, Negros, Cebu at iba pang bahagi ng Visayas.

Nakikipag-ugnayan na rin ang DOE sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) para malaman ang lawak ng pinsala ng transmission facilities nito sa rehiyon.

Samantala, ipinahayag kahapon ng NGCP na gagawa sila ng bypass line upang agad na masuplayan ang mga lugar sa Visayas na nawalan ng kuryente matapos yanigin ng magnitude 6.5 na lindol noong Huwebes ng hapon.

“Once the connection is established, power from Cebu will be able to flow to Ormoc substation, and power will be restored in Bohol, Leyte, Southern Leyte, Biliran, and Samar,” ayon sa NGCP.

Pangako rin ng NGCP na ang koneksyon ng dalawang substations ay kayang matapos sa pagitan ng dalawa hanggang tatlong araw.

STATE OF CALAMITY

Nagdeklara ng state of calamity si Mayor Rowena Codilla sa bayan ng Kananga sa Leyte dahil sa malawak na pagkasira ng mga establisimiyento at pangunahing kalsada dito dulot ng lindol noong Huwebes.

Sa paliwanag naman ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) Director Renato Solidum, malakas ang naramdamang lindol sa Kananga dahil patag ang lugar at may pagkamalambot ang pundasyon nito.





“Actually, ang epicenter (ng lindol) ay sakop ng Ormoc City malapit sa geothermal side kaya nagkaroon ng malakas na pagyanig sa Kananga,” ayon kay Solidum.