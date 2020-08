Blacklisted Chinese firm may 5 proyekto sa ‘Pinas

Dapat na umanong ihinto ang mga proyekto ng gobyerno na may kasunduan sa mga Chinese company na dawit sa militarisasyon ng nasabing bansa sa West Philippine Sea.

Ayon kay Senador Risa Hontiveros, “Nakakabahala na mismong gobyerno ay may ugnayan sa mga Chinese companies na siyang lumalapastangan sa ating mga teritoryo. Tayo na nga ang ninanakawan, tapos makikipagsabwatan din pala ang gobyerno sa pagnanakaw na ito?”

Kabilang sa listahan ng United States Department of Commerce ang China Communications Construction Co., Ltd. (CCCC) na sangkot sa mga paghuhukay at pagtatayo ng military island sa West Philippine Sea.

Sabi pa ng senador, “Base sa nakalap naming impormasyon, may limang memorandum of understanding (MOU) ang gobyerno sa Chinese company na ito. Mayroon sa Manila, Davao, Cebu, at Clark. Hindi pwedeng magpatuloy ang mga proyektong ito. Kapag pinagpatuloy ito, para na ring isinuko ang ating teritoryo.”

Ang mga MOU na ito ay partikular umano sa Davao Coastline at Port Development Project, Manila Harbour Center Reclamation Project, Cebu International and Bulk Terminal Project at Manila-Clark railway.

Sabi pa ng senadora, isa pang Chinese company, ang China Harbor Engineering Co. (CHEC), ang nanalo sa bidding para sa pagpapatayo ng access road sa New Clark City.

“Dapat pigilan natin ang mga mandaragit na Chinese companies na ito. Huwag natin isuko ang ating mga teritoryo para sa iilang proyekto na wala ding kasiguraduhang tunay na makakatulong sa Pilipino,” giit ni Hontiveros. (Dindo Matining)