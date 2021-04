Good day mga ka-Abante!

Isa na namang breakthrough ang nangyari sa mundo ng medical profession. Ang gamot na Ivermectin pala ay isang miracle drug na kayang tumulong sa pagpapagaling ng pasyente na may severe type of COVID-19.

Subok pala itong ng matibay at matatag pagdating sa mga virus.

Ginagamit na rin ito sa Africa at sa iba’t ibang bansa. Napakahusay at napakabisa niya, higit sa lahat, mabibili mo lang ito sa murang halaga.

Maliban sa social distancing, face shield at face mask, meron na tayong added protection, another layer ‘ika nga of protection, huwag kalilimutan Ivermectin.

***

Isa na namang blackeye ang inabot ng Philippine basketball nitong nakaraang linggo.

Ito ay ang suspected game-fixing scandal na nangyari sa VisMin Super Cup sa Cebu. Nakuhanan ng video ang mga nakakahiyang laro na ginawa ng ARQ Siquijor at Lapu-Lapu team.

Kailangan mapatawan ng matinding parusa ang mga taong nasa likod ng pangyayari. Kawawa ang mga manlalaro ng VisMin Cup kapag itong mga sindikato ay pinayagang lumahok sa liga. Marami pa itong mabibiktimang mga batang salat sa buhay.

Parang mga anay na sumisira sa larangan ng basketball itong mga sindikato na ito. Sa maliit na halaga na inaabot sa manlalaro para lang mag point shaving o kaya ipatalo ang laro ay hindi ito makatarungan.

Ang pinakamahirap na ibalik sa kahit anong liga ay ang tiwala at integrity sa paglalaro. Napakahirap naman siguro na kada may mag-e-error na player, lagi na lang may duda o kaya baka kargado.

Bilang isang dating head coach, I always come to the game with an open mind. Lagi ko pinapahalagahan ang mga player na grabe ang effort sa laro at gustong manalo.

May panuntunan ako na, “you have to earn everything” (merit system) magmula sa pagiging part ng team, playing time, starting five, green light shooter at seniority.

Constant dapat ang pag-asenso ng isang player, dahil pwede lahat maglaho ang tiwala ng coach kapag ikaw ay hindi nag-improve.

Pwede iyan bawiin ng coach anytime, i-revoke for no reason at all.

You work as a team and win as one.

Malaking parte ang coach para masugpo ang ganitong problema ng game-fixing..

Una, ang mandate ng coach lagi ay bumuo ng isang competitive team na hindi lang umaasa sa isang player, lagi dapat itong may sapat na pamalit.

Pangalawa, kahit anong husay ng player na nagkakalat na sa laro o hindi nakitaan ng defensive or offensive effort man lang ay kailangan gawan ng adjustment ng coach sa laro.

Kapag pinabayaan ng coach na maglaro ang player kahit hindi na nakakatulong at pabigat pa sa loob ng court, ibig sabihin baka kasama pa ang coach sa kargahan.

Hindi naman kaila sa atin mga henyo sa basketball na mahirap kumuha ng ebidensiya sa isang game fixing dahil lahat ito ay aubjective pagdating sa isang pagkakamali sa laro.

Ang error lagi kapag tinignan sa statistics ay pangkalahatan hindi lang sa fourth quarter. Kaya mahirap din magturo o magsisihan. Dahil ito ay team game.

Malaking hamon ito sa mga nagpapaliga para mapanatili ang honesty at integrity ng isang liga. Meron talagang birth pains na dadaanan.

***

Ayan mga ka-Abante, tuloy lang ang laban natin kontra COVID-19, bili na kayo ng Ivermectin, ingat pa rin at tuloy ang gamit ng face mask, face shield at social distancing.

