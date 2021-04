Black nahirapang pakawalan si Amer

Aminado si Norman Augustus Black na nahirapan siyang i-let go ang star player niyang si Baser Amer patungong Blackwater.

Ikinuwento ng 63-year-old, 6-foot-5 Meralco coach sa Power and Play ni ex-Philippine Basketball Association commissioner Jose Emmanuel ‘Noli’ Eala Sabado, na mabigat sa dibdib niyang pakawalan ang 28-anyos at 6-0 ang taas na point guard mula sa Davao City dahil sa tagal at lalim na rin na kanilang pinagsamahan.

“I had been with Baser for five years and he had been a big part of our team. And he produced a lot for us over the years. So it was hard to let him go,” litanya ng Amerikanong permanenteng residente na ng ‘Pinas sapul pa noong 1981.

Ang three-time All-Star player ay 2015 first round pick, seventh overall ng Meralco.

Pero hinirit pa ng 11-time PBA champion bench tactician, nakadalawang kampeonato rin nang naglalaro pa at gayung daming beses ding nag-Best Import na coach, na kailangang tanggapin niya ang kaganapan at ni Amer bilang mga pro at kagustuhan ng kanilang mga boss.

Na-trade si Amer kasama si Bryan Faundo papuntang Bossing. Bumagsak naman sa Bolts si Rey Mark ‘Mac’ Belo sa paghahanda ng dalawang team para sa 46th PBA Philippine Cup 2021. (Aivan Denzel Episcope)