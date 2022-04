Black hirap lunukin olats sa Ginebra

LAGLAG-BALIKAT ang Meralco matapos muling masilat sa Ginebra sa PBA Governors Cup Finals.

Anim na laro bago isinuko ng Bolts ang korona ng pang-apat na showdown nila ng karibal sa nakalipas na limang taon.

Mahirap lunukin ang 0-4 ng Bolts.

“Disappointing once again,” ani coach Norman Black, nagsalita sa unang pagkakataon matapos ang finals series.

“Very frustrating to lose to Ginebra for the fourth time.”

Kahit si Tony Bishop, hindi naihatid ang Bolts sa unang titulo sa PBA.

Abante pa ang Meralco 2-1 sa best-of-seven, pero natatluhang sunod.

Konsolasyon ni Black, second-placer ang kanyang team sa hanay ng 12 ballclubs.

“There are 12 teams in the league,” paalala niya. “With that in mind, I really feel proud of my guys for getting us that far.” (VE)