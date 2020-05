Black hinog na sa PBA

PWEDE nang sumabak si Aaron Black sa PBA dahil sa ipinakita nitong performance sa D-League at sa MPBL.

Na-impress ang ama nitong si Meralco head coach Norman Black.

Hindi pa man nakakapaglaro kahit isang game si Black sa PBA ay naniniwala ang tatay nitong si Norman na tama ang desisyon nitong maglaro na sa pro.

Kumbinsido si Norman na hinog na ang kanyang anak.

“That’s what really convinced me that he could move on to the next level,” patungkol ni Norman sa kanyang anak.

“When I watched him in the D-League and I watched him in the MPBL, I felt he was ready for the pros already.”

Hinugot ng Bolts sa second round ang nagdaang rookie draft ang batang Black at pumirma ito ng isang taong kontrata.

Hindi pa naipakita ni Black ang kanyang tikas, itinigil ang aksyon sa PBA dahil sa pag-atake ng coronavirus. (Elech Dawa)