Mga ka-Misteryo kayo ba ay nakatiyempo ng black ghost sa pedestrian crossing?

‘Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Pasado hatinggabi na nang makauwi si Paulo ng Pasig at pagsapit sa tapat ng isang sementeryo sa Makati bigla siyang ginulat ng black ghost.

Misteryo: “Paano ka nagulat nang makita mo ‘yong black ghost?”

Paulo: “Driving ako noon medyo antok na rin pero may cup of coffee ako sa car kaya I sip every time ma-feel ko ang antok. Now ‘yong black ghost kitang-kita ko talaga cross my heart bro nagulat ako muntik na ko mabangga sa pader.”

Misteryo: “Naku! Buti hindi ka nabangga. Paano mo ba nakita ‘yong black ghost?”

Paulo: “Alam naman ng lahat ‘yong road sa tapat ng cemetery sa Makati may crossing doon with pedestrian lane. Malayo pa lang ako naka-green light ‘yong traffic light sa crossing so nag-accelerate ako medyo binilisan ko. Past midnight na ‘yon halos walang kasabay na car sa kalsada then pagdating ko sa traffic light and it was green may napansin ako nakatayo sa gilid ng pedestrain crossing so tuloy lang ako nang bigla tumawid ‘yong black shadow na akala ko ay totoong tao.”

Misteryo: “Creepy ah so nag-step siya patawid nang nandun ka na? So what happened next?

Paulo: “Of course kinabig ko manibela pakaliwa to avoid hitting him pero hindi pala siya tao akala ko nabangga ko. Bigla lang siyang tumagos sa car. Multo pala siya.”

Misteryo: “Buti hindi ka nabangga ganyan ang nangyayari kung iiwasan mo ‘di ba marami ng ganyan accident.”

Paulo: “Yes I know marami na ko nabasa na ganyan pero kitang-kita ko talaga siya nagulat ako buti pagkaliwa ko nakapagpreno na ko hindi ako bumangga sa pader.”

Misteryo: “Anong hitsura ng black ghost?”

Paulo: “Naka-hat ‘yong black ghost hindi ko nakita ang face parang pitch black siya shadow no details kung ano face then pagtawid ko sa crossing bigla nawala.

