Black alaskado sa anak-anakan

Idinaan ni dating La Salle sharpshooter Chris Tan ang pang-aasar nito sa kanyang amain na si Meralco coach Norman Black sa isang post sa Twitter.

Martes ng gabi nang mag-post si Tan, tungkol sa laro ng Ginebra at Meralco kung saan, nagwagi ang huli, 90-73, sa kasalukuyang PBA Philippine Cup.

“Ginebra, a totally different machine without CTC. Meralco a totally different machine without????” pahayag ni Tan sa kanyang post na may kasamang laughing icon.

Si Tan ay dating kabilang sa coaching staff ng Meralco sa ilalim ng pamamahala ng kanyang stepfather na si Black ngunit taong 2021 nang aminin nya na hindi na siya kasama sa coaching staff ng Bolts.

Mismong kanyang amain ang nagligwak sa kanya matapos itong hindi makasama sa bubble games na ginanap noon sa Clark, Pampanga.

Sa pamamagitan din ng kanyang Twitter account ay naglabas ng kanyang sama ng loob noon si Tan, kung saan sinabi niya na wala man lamang umanong kunsiderasyon ang ibinigay sa kanya, sa kabila ng balidong dahilan ng kanyang hindi pagpunta sa nasabing bubble.

“Masakit ma-SWINDLE ng malaking halaga. Hindi ka mabigyan ng kunsiderasyon at mawalan ng trabaho, dahil pinili mo ilaban ang pagbalik ng ninakaw sa inyo hindi biro yan. But the most important thing for me is my family is healthy and happy. And I know GOD will make a way,” ayon sa naunang post ni Tan noong 2021 nang siya ay matanggal sa Meralco.

Hindi man malinaw kung si Black nga ang tinutukoy ni Tan, ngunit kasalukuyang wala ang una sa bansa para itimon ang Meralco Bolts sa kanilang kasalukuyang kampanya sa PBA.

Si Black ay kasalukuyang nakabakasyon at nasa Estados Unidos upang alagaan ang maysakit na ina at hindi pa malinaw kung kailan makakabalik ng bansa. (Annie Abad)