Biyuda ni Francis M: Marcos protest vs Robredo ibasura

Umapela kahapon sa Commission on Elections (Comelec) ang ilang personalidad para ibasura na ang electoral protest ni dating Senador Ferdinand `Bongbong’ Marcos Jr. laban kay Vice President Leni Robredo.

Alas-10:00 ng umaga nitong Miyerkoles nang dumating sa Comelec ang grupo sa pangunguna nina Pia Magalona, ang biyuda ng iconic rapper na si Francis Magalona, at Agot Isidro upang isumite ang kanilang appeal letter.

“We are appealing to poll body to underscore the enforcement of election rules, particular Comelec Resolution No. 9720 and Rule 65 of PET, as means to resolve the protest,” bahagi ng tatlong pahinang liham nila sa Comelec.

Nakabinbin pa sa Presidential Electoral Tribunal (PET) ang usapin sa protesta ni Marcos. Subalit sa ilalim umano ng Comelec Resolution No. 9720 maaari ibasura ang electoral protest kung wala nang maidagdag na “recovery” sa kinukuwestiyong boto sa mga probinsya.

Gayundin sa Rule 65 ng PET na nagsasabi umano na dapat nang ibasura ang electoral protest dahil bigo naman si Marcos na makakuha ng “substantial recovery”sa mga lalawigan na kinuwestiyon nito ang nagana na eleksyon noong 2016. (Juliet de Loza-Cudia)