Biyaheng probinsya sa Semana Santa dagsa na

Tumataas na ang bilang ng mga pasaherong umuuwi sa kanilang mga probinsiya mula sa Metro Manila.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni Jason Salvador, Corporate and Government Relations head ng Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) kaugnay ng nalalapit na Semana Santa.

“Nagsimula na `yong exodus patungo sa mga probinsiya. In fact, as far as last weekend nakakaranas na tayo ng napakataas na bilang ng mga pasahero dito sa PITX. Nag-a average tayo ng 91,000 passengers per day at may mga araw na lumalagpas pa `yan sa isang daang libo,” ani Salvador.

Dalawang taon aniyang hindi nakapagbakasyon ang mga tao kaya aasahang susulitin ngayong kuwaresma ang mga hindi nila nagawa dahil sa COVID-19 pandemic.

“Ang inaasahan natin ngayong weekend towards Holy Week na tataas pa ito kasi alam naman natin na matagal na ring hindi nakapagbakasyon `yong ating mga kababayan. Kaya inaashan natin na sasamantalahin ito na makadalaw sa kanilang mga probinsiya,” dagdag ni Salvador. (Aileen Taliping)