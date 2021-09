Biyaheng ere, 10 baka nag-enjoy

Nakaranas ng helicopter rides ang may 10 baka na pawang may injuries at buntis sa Switzerland para dalhin ang mga ito sa isang bundok sa Swiss Alphs.

Ayon sa mga magsasaka sa Urnerboden area, ang may 1000 baka ay karaniwang naglalakad patungo sa Klaunespass mountain pass para sa taunang Bovine Parade. Gayunpaman may ilang mga baka ang buntis o may iniindang injuries kaya naman kinailangan itong i-air-lift para hindi na mahirapang maglakad.

Kwento ng dairy farmer na si Jonas Arnold, hindi ininda ng mga baka ang kanilang helicopter ride bagkus ay nagustuhan pa ito. Base umano sa kinilos ng mga baka matapos ang airlift ay normal itong nakapaglakad nang maibaba sa helicopter at tahimik lamang ang mga ito at hindi umiyak sa 6,400 feet above sea level na byahe. (Tina Mendoza)