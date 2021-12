Biyahe sa Siargao airport umarangkada na

Bukas na uli ang mga commercial flight sa Siargao Airport simula kahapon, matapos wasakin ng bagyong Odette ang paliparan.

“I’ve been told by CAAP that by tomorrow, maski na ho critically damaged ang paliparan na ito, Siargao will be commercially operable,” ulat ni Transportation Secretary Art Tugade kamakailan kay President Rodrigo Duterte sa isang weekly Cabinet meeting.

Lahat ng 24 paliparan na pininsala ni Odette ay bukas na para sa mga commercial flight.

Ayon pa kay Tugade, P13.5 milyon ang kakailanganin para ganap na ma-rehabilitate ang terminal ng Siargao Airport.