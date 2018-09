Biyahe ni ex-VP Binay sa Italy, gitugtan sa Sandiganbayan

Gitugotan sa Sandiganbayan Third Division si kanhi Vice President Jejomar Binay nga moadto sa Italy alang sa usa ka pilgrimage.

Si Binay mobiyahe gikan sa Setyembre 28 hangtud sa Oktubre 13.

Mihatag ug mga kondisyon ang korte sa biyahe ni Binay lakip na ang pagsiguri nga limitado lang sa Italy ang adtoun niini.

Kinahanglan usab siyang magpakita sa korte sulod sa lima ka adlaw sa iyang pagbalik sa Pilipinas.

Gidoble usab sa anti-graft court ang travel bond sa kanhi bise president nga gihikong P384,000.

“Notice of further proceedings hereon should the accused not return as undertaken, shall be made to him prior to his return through his counsel/s on record,” matud sa resolusyon.

Nag-atubang si Binay sa kasong graft, malversation ug falsification of public documents sa Third Division tungod sa giingong anomalisong pagtukod sa Makati City Hall Parking Building.

Giaprobahan na usab sa Fifth Division ang susamang mosyon ni Binay diin nag-atubang usab kini kasong tungod sa pagtukod sa Makati Science High School.