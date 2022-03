Biyahe ng mga provincial bus sa EDSA ipermanente

Ikinatuwa ni House Committee on Ways and Means chairperson Joey Salceda ang pagbabalik ng operasyon ng mga provincial bus sa kahabaan ng EDSA alinsunod sa Resolution No. 101 ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases.

Ayon kay Salceda ang dalawang linggong pilot implementasyon sa operasyon ay pabor sa mga probinsyano na kailangang pumunta sa Metro Manila.

Kumpiyansa si Salceda na ang pilot program ay magiging permanente.

“If private cars that carry just one or two people have a right to road space in EDSA, so do buses that carry tens of people who have very few other options. Let’s be equitable in sharing road space. The taxpayers pay for it, not just private car owners,” punto ni Salceda.

Ipinunto rin ni Salceda na mas malaki ang karapatan ng mga pampublikong sasakyan sa pagdaan sa mga kalsada na pinakikinabangan ng mas maraming tao. (Billy Begas)