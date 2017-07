Biyahe ng Grab at Uber lilimitahan

Higit kalahati ng mga Transport Network Vehicles Services (TNVS) o Transport Network Companies (TNCs) ay ­in-active na umano habang ang iba naman ay nasa isa hanggang dala­wang oras lamang bumibiyahe sa isang linggo.

Ito ang napag-alaman sa pagpupulong sa pagitan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at ng app-based network vehicle services na Grab at Uber.

“`Yung prangkisa na ibinibigay ng gobyerno sa mga CPC holders (Certificate of Public Convenience), they always say it’s a privilege, while to the TNVS, ito ay part-time, sideline, full time, sa amin sa LTFRB we considered it as public service,” pahayag ni LTFRB board member spokesperson Atty. Aileen Lizada.

Kaya pinaplano ng ahensya na bigyan ng required na oras ang mga bumibiyaheng sasakyan sa ilalim ng Grab at Uber.

Isinama ang usapin sa pagrerepaso ng department order na gumawa sa TNVS sa kabila ng natatanggap nilang batikos mula sa social media.

“Hindi na parating magpapa-accredit ng magpapa-accredit ang mga TNCs kasi `yun ang mga rason nila kailangan ma­laki ang numero nila, they have big numbers, because not everyone goes online, so that’s our solution that we see sa nga­yon,” giit pa ni Lizada.

Pero bago ­magawa ang solusyon ay kina­kailangan umanong ma­kuha muna ng ­LTFRB ang master list ng mga sasakyan sa ilalim ng TNVS. Sa master list kasi malalaman ang ­lahat ng mga sasakyan ng TNVS at kung ilan lang dapat ang mga tuma­takbo sa kalsada.

Iniutos na rin ng ­LTFRB na huwag ng mag-activate ng bagong TNVS ang Grab at Uber.

“Out of respect, and in good faith, hindi po kami magdadagdag ng vehicles,” sagot naman ng Grab at Uber.

Sa kasalukuyan ay wala pa umanong hulihan ng kolorum dahil pinag-aaralan na ng LTFRB ang ipinasang motion for reconsideration ng mga TNVS.