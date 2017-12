Biyahe ng gov’t employees, papasadahan ni Duterte

Tapos na ang maliliga­yang araw ng mga ‘gover­n­ment junketeer’ makaraang ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na dadaan na sa kanyang tanggapan ang permiso para sa lahat ng gustong bumiyahe sa ibang bansa.

Kasunod ito nang pagsibak sa lahat ng opisyal ng Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) na pinamunuan ni Atty. Terry Ridon dahil sa malimit na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng bayan.

Nakarating kay Pa­ngulong Duterte na anim hanggang pitong beses na bumiyahe si Ridon sa abroad gayong kauupo pa lang nito noong Setyembre 8 at ang ginastos ay pondo ng kanyang tanggapan.

Wala pa aniyang naipakitang produkto ang PCUP para sa mga maralita at mas inuna ang pagdalo ng mga seminar at convention sa ibang bansa.

Sinabi ng Pangulo na siya ang magdedetermina­ kung kailangan ba o hindi ang biyahe ng isang opisya­l o kahit ordinar­yong kawani ng gobyerno.

“From now on, I said everybody, everybody who leaves this country connected with government must get a permit from my office without exception. And I will see if it’s really worthwhile.

Basta public money! Ngayon kung mayaman ka eh ‘di gastusin mo pera mo,” ang pahayag ng Pangulo.

Naniniwala ang Presidente na maraming mga opisyal sa gobyerno ang panay ang biyahe sa abroad kahit hindi naman talaga kailangan kaya maghihigpit aniya ito para hindi mawaldas ang pera ng taumbayan.

Maging sa gabinete ng Pangulo ay may mga opisyal na panay-panay ang biyahe bitbit ang kanilang mga undersecretaries at assistant secretaries at nagagawa pang mag-extend sa kanilang biyahe.

Inaasahang pupulaan ang Pangulo sa kanyang naging hakbang dahil noong bumiyahe ito sa Russia noong Mayo, maraming kasama ng kanyang delegasyon ang nagbitbit pa ng misis at ibang miyembro ng kanilang pamilya.