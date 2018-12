Biyahe hayahay na sa operasyon ng PNR Malabon

Hatid na mas mabilis, komportable at hassle-free na transportasyon ay narito na.

Pinasinayaan na kanina ang kauna-unahang mass transport system sa Ma­labon City kung saan libo-libong komyu­ter na taga-Malabon ang maaaring makarating sa FTI-Taguig, Makati at Divisoria sa loob ng ilang minuto lamang.

“This is a historic day for Malabon. Pagkatapos ng mahabang panahon, nga­yon lang po tayo ulit nagkaroon ng mass transportation. Hindi tayo inabot ng MRT, hindi tayo inabot ng LRT, pero ang tren ay umabot na sa atin. Ako ay lubos na nagpapasalamat kay Sec. Arthur Tugade at sa buong DOTr family at sana marami pa silang matulungan na ibang lugar,” wika ni Congressman Ricky Sandoval.

Ang PNR route na ito ay naging posible dahil kay Malabon Congressman Ricky Sandoval at sa suporta ng kanyang maybahay na si Vice Mayor Jeannie Sandoval.

“Kami po kaisa ng aming mga kababayan sa Malabon ay nagpapasa­lamat dahil nakarating na ang PNR dito. Sobrang excited po ang mga tao kapag kausap namin sila lalo ngayong Pasko, makakapag-shopping na sila sa Divisoria, in 10-15 minutes lang. Noong una ay hindi sila naniniwala pero since kinalembang na natin ang bell ngayong araw na ito, totoong narito na siya at nakita na natin ang tren. Maraming salamat po dahil napakalaking bagay nito sa convenience ng transportation dito sa Malabon,” dagdag ni Vice Mayor Sandoval.

Ang seremonya ay pinanguna­han nina Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade, Phi­lippine National Railways (PNR) Ge­neral Manager Junn Magno, National Youth Commission Undersecretary Ro­nald Cardema, PNR Board Chairman Roberto Lastimoso, at Usec. for Railways Timothy Batan.