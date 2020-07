Bitoy gustong maging guro

Isa ang multi-awarded comedian at content creator na si Michael V. sa mga iniidolo ngayon ng nakararami dahil sa vlogs niya na talaga namang kapupulutan ng aral.

Ayon sa Bubble Gang at Pepito Manaloto star, mahalaga na maibahagi niya sa mga kabataan ang kanyang natutunan sa ilang taon niya sa showbiz.

Sa latest YouTube vlog ni Bitoy, ikinuwento niya na pinangarap din niyang maging teacher simula pa lang nang makapasok siya sa showbiz industry.

Si Bitoy ay graduate ng Mass Communications sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM). Dagdag pa ng Kapuso comedian, malaki raw ang pagkakaiba ng mga natutunan niya sa kolehiyo mula sa kanyang actual working experience.

“Being here in the industry, gusto ko rin mai-share sa mga Mass Comm. students ‘yung sistema ng showbiz dito sa Pilipinas. Iba kasi ‘yung natutunan ko sa college dun sa actual na na-experience ko sa projects ko. In a way, gusto ko mamulat ‘yung mata ng mga estudyante doon sa mga dapat nilang i-expect kung sakaling interesado silang gawin ‘yung mga ginagawa ko,” paliwanag ni Direk Bitoy. (Dondon Sermino)