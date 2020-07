Bitay ibalik

ISINULONG ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabalik ng death penalty sa bansa para sa mga krimen na may kinalaman sa iligal na droga.

Sa kanyang State of the Nation Address nitong Lunes, giniit ng Pangulo ang pagbuhay sa death penalty sa pamamagitan ng lethal injection, kung saan hinimok pa nito ang mga nasa loob ng Batasang Pambansa para pumalakpak.

“I reiterate the swift passage of the law reviving the death penalty by lethal injection on crimes specified under the Comprehensive Dangerous Act of 2002,” diin ng Pangulo.

“This law will not only help us to tear criminality but also save our children caused by the illegal and dangerous drugs,” aniya pa.

Dito na ikinwento ng Pangulo kung bakit galit na galit siya sa mga nalululong at pinagkakaperahan ang iligal na droga.

Lahad ng Pangulo, nawawasak ang isang mahirap na pamilya kapag naging adik ang padre de pamilia, na nag-uudyok sa mga kapamilya nito na gumawa rin ng masama para mabuhay.

“Do not do it in my country because I will really kill you,” mensahe ni Duterte sa mga sangkot sa iligal na droga.(RP)