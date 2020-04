Bistek, Ogie, Ai-Ai nagsama-sama: Vice Ganda dinedma ang mga kapwa komedyante

Dahil sa pandemic, nagsama-sama ang mga sikat at mahuhusay na komedyante ng Pilipinas para makalikom ng pondong maibabahagi nila sa mga medical frontliner at mga kapuspalad.

Nakabalandra sa mga Instagram nina Ai-Ai delas Alas, Ogie Alcasid, Janno Gibbs, Vhong Navarro, Herbert Bautista ang kanilang photo collage kasama ang iba pang mga komedyante.

Pinangalanan nila itong “COVIDyante” na nabuo dahil sa COVID-19.

Wala pang naiposteng date pero posibleng magkaroon sila ng online show dahil meron na itong hashtag na “PunchlinersForFrontliners.”

Nasa photo collage rin sina Bayani Agbayani, Epi Quizon, Vandolph, Gene Padilla, Herbert Bautista, Kim Molina, Pokwang at iba pa.

Ito ang kauna-unahang pagkakataong magsasama sa isang comedy project ang mga star na hindi posibleng buuin bago ang pandemic dahil bukod sa may kanya-kanya silang schedule, alaga sila ng magkatunggaling network na Kapamilya at Kapuso.

Umaasa ang mga follower ng collaboration na makita naman nilang sumama sa project si Vice Ganda, na hanggang ngayon ay wala pa ang larawan sa post.

***

Beyonce, Ariana, Buble nag-collab para sa mga health worker

Bilang pagpapahalaga sa mga frontliner, nagsama-sama ang ilan sa mga malalaking pangalan sa music industry sa Amerika para sa isang online musical na tinawag nilang “Disneysingalong”.

Ito ngayong kinabaliwan sa buong Amerika dahil mapapanood sa lahat ng media platform at TV ang mga sikat na singer na kumakanta ng mga Disney movie theme song.

Sumali sa project na ito sina Beyonce, Ariana Grande, Michael Buble, Demi Lovato, Moana, Donny Osmond, Tori Kelly at iba pa.

Mapapanood si Beyonce na kumakanta ng “When You Wish Upon a Star” mula sa pelikulang “Pinocchio.

Si Ariana naman ay “I won’t Say (I am in love) mula sa “Hercules”.

Magkatuwang naman kinanta nina Michael Buble at Demi Lovato ang “A Dream is a Wish that Your Heart Makes” mula sa pelikulang “Cinderella.”

“Colors of the Wind” naman mula sa “Pocahontas” ang inawit ni Tori.

Kasama naman ni Donny Osmond ang kanyang mga apo sa kantang “I Make A Man Out of You”. At si Moana “How Far I’ll Go” na ginamit sa “Moana”.

Iba-iba ang naging reaksyon ng maraming nakapanood ng collaboration ng mga nabanggit singer na ang marami ay naantig at naluha sa mga kanta, may mga natuwa, may mga napasayaw at may mga sumabay sa mga awitin.

Nangunguna sa mga pinuri na siyang may pinakamagandang rendition o version ay sina Beyonce at Ariana Grande.

Nagbigay entertainment naman ang partisipasyon ng mga maliliit pang mga apo ni Donny.

Layunin ng musical project ay i-uplift at ipahayag ang pasasalamat ng mga celebrity sa kabayanihan ng mga medical frontliner na nakikipag-giyera para tulungan ang mga COVID 19 infected patients.

***

‘Cake’ ni Marian nilantakan ni Dingdong

Mai-celebrate lang ang unang kaarawan ng kanilang bunso, nagtangka nga si Marian Rivera na mag-bake ng cake. Nakaposte sa Instagram ni Dingdong Dantes ang video na sinisindihan ni Marian ang cake sa harap nito.

Sa caption ibinalita ni Dingdong na first time mag-bake ng cake ng kanyang asawa at masarap naman daw ito.

Pinatotohanan naman ito ni Marian sa naging sagot niya sa caption at sinabi nito kay Dingdong na “Naubos mo nga e.”

Ilan lang sina Marian at Dingdong sa milyong pamilya na nasakripisyo ang dapat sana’y malaking selebrasyon para sa kanilang mga mahal sa buhay na nagdaos ng importanteng event.

Hindi rin nai-celebrate ng bongga nina Judy Ann Santos, Ryan Agoncillo at ng dalawa pa nilang anak ang moving up day ng bunso nilang si Luna.

Nakaposte sa Instagram ni Juday ang tinawag niyang “Quarantined” moving up day ng kanyang anak.

Sa isang larawan magkakasamang nakaharap sa isang monitor ang mag-anak, isang indikasyon na sa online lang ginawa ang moving up ceremony o graduation na dinaluhan din ng mga teacher at mga kaklase ni Luna.