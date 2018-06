Bistek ayaw purihin si Tetay

Pasabog talaga ang statement ni Kris Aquino na, “Mayor, this is what you’re missing!” pagkatapos nitong hubarin ang suot na bla­zer sa ginanap na grand presscon ng pelikula ni­yang ‘I Love You, Hater’. Eh, seksi-seksihan naman ngang talaga si Kris ngayon.

After nu’ng presscon proper, naitanong nga itong muli kay Kris at sinabi rito na sigurado, magiging isyu ang statement niyang ‘yun. Natatawang pinanindigan naman niya ang sinabi. Sey pa niya, “Eh, totoo naman, e!

“Oh what, hindi naman ako nagsisinunga­ling. Alam ko naman, e. Alam ko naman kung pangit ako, alam ko naman kung attractive ako at alam ko naman kung ano ang hitsura ko nga­yon.”

Sabi naman namin kay Kris, aware naman si Mayor Herbert sa bagay na ‘yun at malamang, personal na sinasabi rin sa kanya. Pero sey ni Kris, “Hirap na hirap siyang purihin ako!”

Ay, ganun?

“Well, everybody close to me said, maga­ling siya. Magaling siya! Magaling siya kasi wini-withhold niya sa akin.

“Sinabi nila sa akin, magaling siya. Kasi raw the reason he was able to linger is because of that.”

Parang ang dating nga naman, may pa-suspense o pagpapasabik ito kay Kris.

“Kasi ‘di ba, kung everyday of your life dadaan ka, sasabihin ang ganda mo, tapos maririnig mo naman sa set, since hindi naman akin ang production na ‘to, sasabihin nila, payat siya, ‘no? Hindi mahirap angguluhan. Mari­rinig mo ‘yun at ma­­ri­rinig mo sa DOP na hindi nagta-trabaho sa KCAP. So, sabi ko, ah tama nga sila, kasi ‘di sinasabi sa akin.

“Oh, gets niyo na? Nakukuha niya ang psycho­logy ko!”

Malaki o halos ang bunsong anak na si Bimby talaga ang may mala­king say sa buhay ni Kris. Malaking bagay kung approve rito ang magugustuhan niyang lalaki. Boto ba si Bimby kay Mayor?

“Ang sa kanya, basta alagaan at mahalin ako. At ang important sa kanya, for as long as he doesn’t use us Mama or he doesn’t get the hard earned money that you have, I’m okay.”

Ni-reveal na rin ni Kris na kaya raw nakuha rin ni Mayor Herbert ang respeto niya dahil ito raw mismo ang perso­nal na humingi ng sorr­y kay Bimby nang masaktan siya. At wala raw siya nu’ng nangyari ‘yun.

“Pinuntahan niya, kinausap niya at nag-sorr­y siya. ‘Yung mismong Tatay ni Bimb, hindi nagawa ‘yun. Pero si Mayor, nagawa ‘yun.”

Iba talaga si Kris. Pasabog halos lahat ang ginawa sa nakaraang presscon. So, expect na pasabog din siya sa pagbabalik pelikula sa July 11 kasama sina Julia Barretto at Joshua Garcia.